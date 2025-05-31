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İlkokul Velileri, Sevgi ve Saygıyı Tiyatro ile Anlattı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu'nda veliler, tiyatro ile çocuklara sevgiyi ve saygıyı öğretti.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 11:06
İlkokul Velileri, Sevgi ve Saygıyı Tiyatro ile Anlattı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu, velilerin sahne aldığı ve sevgi ile saygı temasını işlediği özel bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Okul öncesi öğretmeni Öznur Yaman Cürebal koordinesinde gerçekleştirilen tiyatro oyunu, bir eTwinning projesi kapsamında hayata geçirildi. Veliler, karakterlerine uygun kostümleri kendileri tasarlayıp dikerek sahneye çıkmaya hazırlandılar.

Altı farklı ülkeden okulların yer aldığı proje çerçevesinde sahnelenen "Bir Aile Tiyatrosu" adlı oyunun senaryosu da Cürebal tarafından yazıldı. Gösterimin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cürebal, Aile Yılı kapsamında velileri bu sürece dahil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Cürebal, velilerden seçilen altı kişinin tiyatro oyunu hazırlamaya karar vererek, oyunun konusunun sevgi ve saygı olduğunu vurguladı. Projeye ortak olan okullarla işbirliği yaparak, Tekkeköy'deki Dursun Korkmaz İlkokulu, Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet İlkokulu, Yağbasan İlkokulu ve diğer dezavantajlı okullardaki öğrencilerle de bu tiyatroyu sahnelemek istediklerini aktardı.

Tiyatro oyununu düzenli olarak yaklaşık 40 günde tamamladıklarını kaydeden Cürebal, velilerin özverili çalışmaları sayesinde Cumartesi ve Pazar günleri bile hazırlık yapıldığını belirtti. Ayrıca, bu projeyi önce Tekkeköy'deki diğer okullara, ardından Samsun'un tiyatroya ulaşamayan köy çocuklarına ulaştırmayı umut ettiklerini ifade etti.

Okul müdürü Metin Yılmaz ise projede görev alan tüm velilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Yılmaz, velilerin çocuklarına rol model olmalarının, onlara farklı bir öğrenme ortamı sunmalarının takdire şayan olduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını söyleyerek, okul-aile iş birliğinin güçlenmesine vurgu yaptı.

Oyunda rol alan velilerden Emriye Cep, sahneye çıkma fikrinin başlangıçta kendine uzak olduğunu ancak çocuklarının karşısına çıktıklarında büyük bir gurur yaşadığını dile getirdi. Cep, "Kendi çocuğumun karşısına çıkıp tiyatro oynamak, benim için bambaşka bir gurur kaynağıydı," diyerek sürecin keyifli geçtiğini sözlerine ekledi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu öğrencilerinin...

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu öğrencilerinin velilerinin rol aldığı tiyatro oyununda sevgi ve saygı teması işlendi. İlkokulda görevli okul öncesi öğretmeni Öznur Yaman Cürebal'in koordinatörlüğünde yürütülen eTwinning projesi kapsamında hayata geçirilen tiyatro oyununda veliler, kostümleri canlandırdıkları karaktere uygun olarak kendileri tasarladı ve dikti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu öğrencilerinin...

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu öğrencilerinin velilerinin rol aldığı tiyatro oyununda sevgi ve saygı teması işlendi. İlkokulda görevli okul öncesi öğretmeni Öznur Yaman Cürebal'in koordinatörlüğünde yürütülen eTwinning projesi kapsamında hayata geçirilen tiyatro oyununda veliler, kostümleri canlandırdıkları karaktere uygun olarak kendileri tasarladı ve dikti.

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