İmamoğlu Adalar’dan seslendi: “İstanbul’un muhafızı olmaya devam edeceğiz”

31 Mart Yerel Seçimlere sayılı saatler kala adaylar, seçimler için son konuşmalarını gerçekleştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da halkla buluştu. Ekrem İmamoğlu, yarın için umutlu olduğunu belirterek “Allah’ın izniyle yarın kardeşlik ve adalet kazanacak” dedi.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasında “yarın torpil ve adam kayırma kaybedecek, liyakat ve icraat kazanacak. Adalar’dan her zamanki gibi rekor oy bekliyoruz. İstanbul’un muhafızı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Adalar’da belediye başkanlığı yapan Erdem Gül’e teşekkür eden İmamoğlu, yeni aday Ali Ercan Akpolat ile yola devam edeceklerini ifade etti.