İmamoğlu Adıyaman'da Deprem Hazırlıklarını Vurguladı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da yaptığı konuşmada, olası İstanbul depremine yönelik hazırlıkları ele aldı. İmamoğlu, "İstanbul her anında, her saniyesinde çalışmaları sürdürdüğümüz bir şehrimiz. Topyekun mücadele içinde birlikte hareket etme kabiliyetine henüz ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

Depreme Hazır Olmalıyız

İmamoğlu, TBB encümen toplantısı kapsamında geldiği Adıyaman'da, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti. Daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret eden İmamoğlu, toplantıda deprem bölgesine dair önerileri paylaşacaklarını belirtti.

Destek Paketleri Açıklanacak

İmamoğlu, "Bu akşam tüm encümen üyelerimizle birlikte Adıyaman'da bulunduk. 11 il için hazırlanan destek paketini toplantının ardından açıklayacağız" dedi. Toplantıda geçmişten gelen deneyimlerin yanı sıra geleceğe yönelik güvenli adımları ele alacaklarını ifade etti.

Acı Deneyimlerimizi Unutmamalıyız

2023 yılında ülkemizin 100. yılına yaklaştığımız bu dönemde, geçmişteki depremlerin acı kayıplarını unutmamak gerektiğini dile getiren İmamoğlu, "Yeni nesil gençlerin sağlam adımlar atmamız adına yaşadığı bu tür afetlerle yüzleşmemesi için gereken adımları atmalıyız." dedi.

İstanbul'a Yönelik Hazırlıklar

Bunun yanı sıra İmamoğlu, İstanbul'un olası depreme karşı yapılan çalışmaların sürdüğünü belirtti; ancak bu mücadelede henüz gereken sinerjiyi oluşturacak birliğe ulaşamadıklarını ifade etti. Ditadayıcı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İmamoğlu’na heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti bildirdi ve sağlanacak destekler için teşekkür etti.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, encümen toplantısı için bir otele geçerek toplantıya devam etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu(sağ3), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Yeni Mezarlığı ziyaret ederek, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu(sağ3), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Yeni Mezarlığı ziyaret ederek, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu(sağ3), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Yeni Mezarlığı ziyaret ederek, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu(sağ3), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Yeni Mezarlığı ziyaret ederek, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu(sağ3), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Yeni Mezarlığı ziyaret ederek, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu(sağ3), Adıyaman ziyaretleri kapsamında Yeni Mezarlığı ziyaret ederek, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.