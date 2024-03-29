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İmamoğlu, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metrosu'nda çalışan işçilerle iftar etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattında çalışan işçilerle iftarda bir araya geldi. AK Parti İBB adayı Murat Kurum'un "8 kilometre metro yaptı" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Öyle adımlanmayla dolaşılacak gibi değil. Bir gün inşallah adımlayarak dolaştırırız o arkadaşı buralarda" dedi.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 23:56
İmamoğlu, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metrosu'nda çalışan işçilerle iftar etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattında çalışan işçilerle iftarda bir araya geldi. Bu buluşmada, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un "8 adım" planına yanıt veren İmamoğlu, "Öyle adımlanmayla dolaşılacak gibi değil. Bir gün inşallah adımlayarak dolaştırırız o arkadaşı buralarda" dedi.

İmamoğlu, konuşmasında metro inşaatlarının önemine vurgu yaparak, "Metro yapıları teknolojisiyle, mühendisliğiyle, maliyetiyle her aşaması ayrı bir titizlik gerektiriyor. Bu manada topyekun, bütüncül yapı için emeği geçen herkesin ortaya koyduğu performans İstanbul ve İstanbul halkı için önemli" ifadelerini kullandı.

Kendisinin de bu süreci önemsediğini belirten İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"METRO KONUSUNDA MUAZZAM BİR 5 YIL GEÇİRDİK"

"Metro konusunda muazzam bir 5 yıl geçirdik. Sizin gibi dostlarımızın emekleriyle, 65 kilometre metroyu hizmete sunduk. Şimdi önümüzde sağlam bir hedef daha var. Zira, devam eden 8 metro hattımız var. 8 metro hattımızı 2025’te açmayı tasarlıyoruz. Ki bu konuda iddialıyız. Birisi inşallah bu hattımız olacak; Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattı. Diğeri Samandıra-Sultanbeyli bölümü olacak. O da çok önemli. Bir diğeri de inşallah Yıldız-Kabataş bölümü olacak. Bunları üst üste koyduğumuzda, seneye 28 kilometre civarında bir metro hattını, yine İstanbullularla buluşturuyor olacağız."

İmamoğlu ayrıca, İstanbul'da yerin altında açılan 65 kilometre metronun yanı sıra tam gaz devam eden 73 kilometrelik metro inşaatları olduğunu ve "Tam yol ileri" diyerek devam ettiklerini söyledi.

İmamoğlu'nun konuşmasının sonunda, projenin sahibinin millet olduğunu vurgulayarak, "Bu kıymetli proje, değerli bir projedir. Bu projenin sahibi de millettir; o parti, bu parti değildir. Biz milletimiz adına, İstanbul halkı adına bir proje ürettik. Yapıyoruz, bitireceğiz ve insanlarımızın hizmetine açacağız. Ve İstanbullunun projesi olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin" dedi.

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