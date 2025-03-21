İmamoğlu Hakkında Kritik MASAK Raporu Detayları Açığa Çıktı

Mali Suçları Araştırma Kurulu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik önemli suçlamaları içeren raporun detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:38
İmamoğlu Hakkında Kritik MASAK Raporu Detayları Açığa Çıktı

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan Kritik Rapor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun hakkında çarpıcı bilgileri gündeme taşıdı. Rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturmanın detaylarını içeriyor.

Suçlamalar ve Soruşturmalar

Raporda, İmamoğlu ve diğer şüphelilerin PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla sorgulandığı bilgisi yer alıyor. MASAK, birçok kişiyle bağlantılı hesap hareketlerini inceledi ve detaylı bir analize ulaştı.

İmamoğlu'nun Gayrimenkul Faaliyetleri

Rapor, İmamoğlu'nun gayrimenkul alım satımlarında 17 adet taşınmaz edinimi gerçekleştirdiğini ve bu taşınmazların bazılarını bağış yoluyla kazandığını ortaya koydu. Özellikle, Balıkesir'deki mülkleri dikkat çekti.

Suç Kayıtları ve Para Transferleri

İmamoğlu'nun geçmişinde çeşitli suçlamalara dair yargı süreci olduğu bilgisine de rastlandı. Rapor, Özlem Çerçioğlu ve danışmanı Erkan Karaarslan arasındaki finansal ilişkileri de gündeme getirirken, İmamoğlu ile sosyal ve ticari ilişkiler içinde olduğu belirtildi.

Bağlantılar ve Takipler

Raporda, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın bağlantılı olduğu kişilerin de terör suçundan arandığı bilgisi yer aldı. Ek olarak, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin faaliyetleri ile ilgili sorgulamalar dikkat çekiyor.

Öne Çıkan İsimler ve İlişkiler

Rapor, Azad Barış ve diğer isimlerin, belirli şahıslarla maddi transfer ilişkisinde bulunduğunu kaydediyor. Norm Sosyoekonomik ve Kültürel Çalışmalar Derneğie dair de finansal detayların araştırıldığı bilgisine destekte bulunuluyor.

Bu rapor, İmamoğlu ve diğer yetkililere yönelik önemli kendini savunma araçları içerebilirken, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam edecek. İlgili makamların yapacağı değerlendirmeler büyük önem taşıyor.

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