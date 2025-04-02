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İmamoğlu İnşaat'ın Beylikdüzü Villa Projesindeki Usulsüzlükler Ortaya Çıktı

İmamoğlu İnşaat'ın Beylikdüzü'ndeki projelerinde usulsüzlük tespit edildi. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü incelemeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:02
İmamoğlu İnşaat'ın Beylikdüzü Villa Projesindeki Usulsüzlükler Ortaya Çıktı

İmamoğlu İnşaat'ın Projelerine Usulsüzlük İhbarı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hakkında hazırlanan inceleme raporlarına ulaştı. Raporda, Beylikdüzü'nde bulunan inşaat projelerinde belirlenen usulsüzlüklere dikkat çekildi.

Proje Tespitleri ve İhlaller

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda el konulan İmamoğlu İnşaat'a ait olan, Gürpınar Mahallesi'ndeki 3 inşaat projesinde yapılan kontrol sonuçları, bakımından dikkat çekici detaylar içeriyor. Tespit raporunda, projelerin ruhsat eki mimari projesine uygun olmayan durumları şu şekilde sıralandı:

  • 16 bloktan oluşan villa sitesindeki yapıların çatı mahya yükseklikleri, ruhsat projesine aykırı olarak, bazı kısımlarda yaklaşık 80 santimetre, bazı bölgelerde ise 100 santimetre yüksek imal edildi.
  • Tüm villaların çatı eğimlerinin yine ruhsat eki projeye aykırı olarak değiştirildiği belirlendi.

Diğer Proje Analizleri

Gürpınar Mahallesi'nde yer alan bir diğer projede, toplamda 3 bloktan oluşan sitedeki dubleks dairelerin teraslarının boyutlarının da projeye aykırı şekilde değiştirildiği görüldü. Projeye göre teras uzunlukları artırılırken, bazı alanların kapalı kullanım alanlarına dahil edilmesi de dikkat çekici.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Verildi

Dereağzı Mahallesi'ndeki taşınmazlar ile ilgili yapılan incelemede ise, Beylikdüzü Belediyesi tarafından 2 Eylül 2024 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin verildiği tespit edildi. Yapı Denetim Sistemi'nde kayıtlı Beyazıt Yapı Denetim firmasına ait bilgilerin güncellenerek havuz sistemine dahil edilmediği raporda yer aldı.

Sonuç ve İlerleyen Süreçler

Tüm bu tespitler ışığında, Beylikdüzü'nde inşa edilen villaların ruhsatlarına uygun olup olmadığının sorgulanması ve şikayetlerin değerlendirilmesi bekleniyor. İlgili kamuoyunun ve yetkililerin bu gelişmelere ilişkin attığı adımlar merakla izlenmektedir.

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