İmamoğlu, İsrail'in Gazze operasyonunu sert bir dille eleştirdi: "Daha kaç kişinin ölmesi gerek?"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda yabancı ülke misyon şefleriyle bir araya gelerek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sert bir dille eleştirdi. İmamoğlu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "varoluşsal savaş" söylemine tepki gösterdi ve uluslararası toplumu Gazze'deki trajediye karşı daha güçlü bir duruş sergilemeye çağırdı.



İsrail'in Gazze'deki Refah operasyonunu kınayan İmamoğlu, saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin insan olduğunu, bunlardan 14 bininin çocuk olduğunu belirtti. İmamoğlu, İsrail'in Refah şehrine yönelik saldırılarını zalimlik olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu bu trajediye karşı daha etkin bir şekilde harekete geçmeye çağırdı.

İBB Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'topyekûn zafer' arayışıyla hareket ettiğini belirterek, Batı'yı İsrail'e verilen desteği sorgulamaya çağırdı ve "Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor?" sorusunu yöneltti.

Ayrıca, İmamoğlu'nun Gazze'deki durumu daha iyi anlamak ve işbirliği olanaklarını görüşmek üzere Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis'i İstanbul'da ağırlayacağı belirtildi. İmamoğlu, uluslararası toplumun Gazze'deki trajediye karşı duruşunu eleştirerek, hukuk ve etik değerler üzerine kurulması gereken küresel barış ihtimalinin tehlikeye girdiğini vurguladı.