İmamoğlu İzmir'de Partililere Seslendi: "Gücüm Sizden Geliyor"

İmamoğlu, İzmir'de partisinin ön seçim çalışmaları hakkında konuştu ve 23 Mart'ta güçlü irade sergileyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:37
İmamoğlu İzmir'de Partililere Seslendi: "Gücüm Sizden Geliyor"

İmamoğlu İzmir'de Partililere Seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de partililerle bir araya geldi. Balçova ilçesindeki Üçkuyular Vapur İskelesi'nden feribota binerek Karşıyaka ilçesine geçiş yaptıktan sonra, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Ön Seçim Vurgusu

Daha sonra, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen programda partililere hitap eden İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin yalnızca milletin iradesi karşısında boyun eğeceğini ve bunu ön seçimde göstereceklerini ifade etti.

İmamoğlu, ülkenin varlığı ve geleceği söz konusu olduğunda Cumhuriyet Halk Partililerin, tüm teferruatları bir kenara bırakarak bir araya geldiğini, kırgınlıkları ve küsleri unutarak ülkesine sahip çıktığını dile getirdi.

23 Mart Önemi

Partisinin 23 Mart'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçiminde çok kritik bir adım atacaklarını vurgulayan Başkan İmamoğlu,.

"Partimiz bir kurtarıcı belirlemeyecek. 23 Mart'ta partimizin güçlü iradesini ortaya koyacağız. Benim gücüm sizden geliyor. Bana güç vermeye hazır mısınız? Bütün cesaretim sizden geliyor. Cesaret vermeye hazır mısınız? İşte karşınızda sizin cesaretiniz, sizin düşünüz, sizin kararlılığınız. 23 Mart'ta işte o irademizi ortaya koyacağız. Hep birlikte başaracağız. İnandık mı oluyor. Çıktığım yolculuğun sonundaki o güneşli, mutlu sabahı şimdiden hissediyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda), partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda), partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de partililerle buluştu. İmamoğlu'nu, Balçova ilçesindeki Üçkuyular Vapur İskelesi'nde partililer karşıladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda), partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda), partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de partililerle buluştu. İmamoğlu'nu, Balçova ilçesindeki Üçkuyular Vapur İskelesi'nde partililer karşıladı.

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