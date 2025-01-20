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İmamoğlu'na Soruşturma: Benzer Paylaşımlar İnceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'na yönelik soruşturmanın ardından benzer sosyal medya paylaşımlarını araştırmaya başladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:49
İmamoğlu'na Soruşturma: Benzer Paylaşımlar İnceleniyor

İmamoğlu Hakkında Başlatılan Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle resen bir soruşturma başlattı.

Benzer Paylaşımlar Üzerine Soruşturma

Başsavcılık, İmamoğlu'nun bu ifadelerinin ardından, sosyal medya platformlarında benzer içerikler paylaşan kişiler hakkında da soruşturma açtı. İmamoğlu’nun ifadeleri, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere, kamuoyunun dikkatini çekti. İlgili paylaşımlar yapanların durumu ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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