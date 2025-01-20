İmamoğlu'na Soruşturma: Benzer Paylaşımlar İnceleniyor

İmamoğlu Hakkında Başlatılan Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle resen bir soruşturma başlattı.

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Başsavcılık, İmamoğlu'nun bu ifadelerinin ardından, sosyal medya platformlarında benzer içerikler paylaşan kişiler hakkında da soruşturma açtı. İmamoğlu’nun ifadeleri, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere, kamuoyunun dikkatini çekti. İlgili paylaşımlar yapanların durumu ise merak konusu olmaya devam ediyor.