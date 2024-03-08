İmamoğlu’ndan Bomba Açıklama: İlk Kez Açıklıyorum, 2 AK Partili Beni Aradı Deyip İsimlerini Verdi

31 Mart'a doğru yaklaşırken, İstanbul'da seçim atmosferi giderek kızışıyor. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında geçmişte yaşanan bir olay, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla gündeme geldi. İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalındaki bir röportajında, Silahtarağa'da planlanan su arıtma tesisi projesini detaylı bir şekilde anlattı.

250.000 metrekarelik alanda planlanan betonarme alanın, mevcut yeşil alanların yerine geçeceğini belirten İmamoğlu, bu projenin iki AK Partili belediye başkanı tarafından kendisine iletildiğini ifade etti. Eyüpsultan ve Kağıthane Belediye Başkanları'nın uyarıları üzerine durumu öğrendiğini söyleyen İmamoğlu, projenin planlandığı tesisin su arıtma kapasitesi ve Haliç'e verilecek suyun deşarjı konusundaki bilimsel eksiklikleri gündeme getirdi.

İmamoğlu'nun bu açıklamaları, seçim öncesi yaşanan polemikler arasında dikkat çekti. Silahtarağa'daki su arıtma tesisi projesiyle ilgili yaşanan tartışmaların, seçim yarışının seyrini etkileyip etkilemeyeceği ise zamanla ortaya çıkacak gibi görünüyor.