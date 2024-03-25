İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: “İsterse Ankara’dan 27 bakanla gelsin”

31 Yerel Seçimleri için çalışmalarına devam eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Kent Meydanı’nda halk ile buluştu. Sağanak yağmura rağmen toplanan kalabalığa konuşma yapan İmamoğlu, bakanların AKP seçim çalışmalarına katılmasına tepki gösterdi. Başkan İmamoğlu konuşmasında, bakanlar için “Ankara’daki ‘sus’ derse susar, ‘konuş’ derse konuşurlar. Ama biz, millet ne derse onu yaparız. Ankara’da isterlerse 72 bakanla gelsin” sözlerine yer verdi.

“Millet kazanacak”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanların yanı sıra AKPli adayların arkasında Cumhurbaşkanı’nın da olduğunu vurguladı. İmamoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gelsinler. Biz de misafirperverlik yaparız. Tıpkı 23 Haziran’da yaptığımız gibi. 31 Mart’ta bir avuç insan değil, millet kazanacak. Emekli, işçi, emekçi, öğrenci, memur kazanacak. Rantçılar kaybederken halkçılar kazanacak.”

“Her şey çok güzel olacak”

31 Mart seçimlerinde herkesin sandığa gitmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “sandıklara koşa koşa gitmeye hazır mıyız? Sandığa gitmiyorum, aman başım ağrıyor, ben yorgunum diyenin kolundan tutup sandığa gitmesine yardımcı olacağız” dedi. Seçimler için “her şey çok güzel olacak” vurgusu da yapan İmamoğlu, “biz tam yol ileri giderken, onlar tam faz geri gidecek” dedi.