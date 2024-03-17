İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul ve rant projelerine sert tepki: "Alın başınıza çalın!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu: "Kanal İstanbul'a Karşı Duracağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, iktidarın Kanal İstanbul projesine karşı çıkarak vatandaşları seçimlerde duyarlı olmaya çağırdı. İmamoğlu, "Bu şehrin başına Kanal İstanbul belası açmaya niyetlenenleri sizler durdurdunuz. Yine vakit geç olmadan durduracaksınız. Eminim buna. 31 Mart’ta sandığa gideceksiniz. Başta Kanal İstanbul olmak üzere ‘Bütün rant projelerini alın başlarına çalın." dedi.

Üsküdar Salacak Sahili'nin Yeni Hali Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da gerçekleştirilen açılış töreninde, Üsküdar Salacak Sahili Çevre Düzenlemesi'nin yeni halini vatandaşlarla buluşturdu. Sahilin açılışında konuşan İmamoğlu, Kanal İstanbul gibi tartışmalı projelere karşı duruşlarını vurguladı.

Etkinlikte İmamoğlu'na eşlik eden çocuklardan Mustafa Kemal'in sunuculuk performansı, katılımcıları güldürdü. İmamoğlu, çocuklarla olan etkileşiminde İstanbul'un geleceği için umutlu olduğunu belirtti.



İmamoğlu: "Adalet ve Gayret Bereket Getirir"

İstanbul'un yönetiminde adalet ve gayretin önemine vurgu yapan İmamoğlu, şehre hizmetlerin devam edeceğini söyledi. İmamoğlu, "Bereketin kapılarını açan iki anahtar var. Birisi gayret, birisi adalet. En üst seviyede gayret gösterir, adaletten şaşmazsak, işimiz de bereketli olur." şeklinde konuştu.

İmamoğlu: "Milleti Bölerek Seçim Kazanılmaz"

Seçimlerde birlik ve beraberliğin önemine değinen İmamoğlu, milletin birliğini korumanın ve rant odaklı projelere karşı durmanın gerekliliğini vurguladı. İmamoğlu, "Milleti bölererek kazanılmış seçimi Allah bizden uzak tutsun. Milleti bölerek seçim kazanılır mı? Milleti kucaklaştırarak seçim kazanılır." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: "Ben Geri Adım Atmam"

Projelerinin arkasında duracağını ve geri adım atmayacağını belirten İmamoğlu, İstanbul'un geleceği için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. İmamoğlu, "Ben geri adım atmam kardeşim, geri adım atmam. Kendi mülkü gibi kullananlara karşı, bir milim eğilmem." şeklinde konuştu.

İstanbul'a Yönelik Provokatif Müzik Çalınmasına Tepki

İmamoğlu, seçim etkinliği sırasında yüksek sesle AKP'ye destek veren müziğin çalınmasına karşı çıkarak, provokasyonlara karşı sessiz kalmadı. İmamoğlu, milletin birlik ve beraberliğini koruyarak İstanbul'un geleceğini inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Dedetaş ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş da Katıldı

Açılış töreninde CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da İmamoğlu'na eşlik etti. Katılımcılar, İmamoğlu'nun projelerine ve vizyonuna desteklerini gösterdi.

İmamoğlu, konuşmasında İstanbul'daki icraatlarından ve gelecek hedeflerinden de bahsetti. Kent Lokantaları'ndan sosyal yardımlara kadar birçok alanda hizmet verdiklerini dile getiren İmamoğlu, İstanbul'un tüm kesimlerine adaletli ve eşit hizmet götürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

