İmamoğlu’ndan Kurum’a: “Artık köfte yerken İstanbul seçimini hatırlarsın”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlık Binası’nda basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerle bir araya geldi. Toplantı sırasında 2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da olacağını müjdeleyen İmamoğlu, başta İçişleri Bakanı olmak üzere AKP seçim çalışmalarına katılan bakanlara tepki gösterdi. İmamoğlu, İBB adayı Murat Kurum’un kendisi ile ilgili söylediklerine de cevap verdi.

“Bu devlet sana nasıl güvensin?”

AKP seçim çalışmalarına katılan bakanlara yönelik tepkilerini dile getiren Ekrem İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti ilk defa böylesine bir zafiyet içinde. Umarım bir an önce akılları başına gelir de işlerinin başına dönerler. Kendilerine gelmeleri için seçimde büyük bir fark yaratmak lazım” dedi.

İmamoğlu, bakanlara yönelik tepkisini şu sözlerle dile getirmeye devam etti: “Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı… Her şeyden önce bunların kendi işleri ile ilgilenmesi gerek. Seçim güvenliği İçişleri Bakanı’nın sorumluluğunda. Sen gidip de alanlarda seçim propagandası yaparsan, sana nasıl güveneceğiz?”

Seçim yasağına da dikkat çeken İmamoğlu, “Bakanlık makamının bir ağırlığı var, bunu taşabilmeleri gerekir. Çok büyük yanlışlar yapılıyor. Seçim yasağına rağmen hala propaganda yapıyorlar. Gerçek bir dersi hakkediyorlar.” dedi.

“Esnafla bir derdi var”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum’un kendisi için “anca bakanlığa köfteci olarak alınırsın” demesi üzerine İmamoğlu, “Bu kişinin esnafla, esnaf olmakla bir derdi var belli ki. Ama 31 Mart sonrası, yediği köftelerde İstanbul seçimini hatırlayacak” cevabını verdi.