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İmamoğlu’nun ‘Davet’ İddiasından Kurum'dan Sert Çıkış

Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı’nın kendisini Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet ettiğini açıkladı. AK Parti adayı Murat Kurum, bunun gerçek olmadığını öne sürdü. İmamoğlu, Kurum’a “İstanbul’u tanımıyorsun, hayal görüyorsun” diye tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 17:05
İmamoğlu’nun ‘Davet’ İddiasından Kurum'dan Sert Çıkış

İmamoğlu ile Kurum arasında metro açılışı kavgası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Murat Kurum arasında sert bir tartışma yaşandı. İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı’nın kendisini Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet ettiğini söyledi. Kurum ise böyle bir davetin olmadığını, İmamoğlu’nun hayal gördüğünü iddia etti. İmamoğlu da Kurum’un yalan söylediğini, ÇED raporu gibi bu konuda da gerçekleri çarpıttığını savundu.

İmamoğlu: O makamlar benim de Tartışmanın başlangıcı, Ekrem İmamoğlu’nun bugün yaptığı açıklama oldu. İmamoğlu, “Ulaştırma Bakanı bana ilk defa bir açılışa davet etti. Kendisine çok teşekkür ederim. Pazartesi günü orada olacağım. Neden mi? Çünkü o bakanlık, o makamlar benim de hakkım. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de onların da hakkı. Bunu onlara anlatana kadar, bunu her yerde söyleyeceğim.” dedi.

Kurum: İmamoğlu yalan söylüyor AK Parti adayı Murat Kurum ise İmamoğlu’nun açıklamasına sert tepki gösterdi. Kurum, “Biz Ulaştırma Bakanlığımızın metro açılışına katılacağız. İmamoğlu İstanbul’da yaşamıyor ki, kendi kendine davet uyduruyor. Ben dün Ulaştırma Bakanımızla birliktedim. Kendisine böyle bir davet yok. İmamoğlu’na tavsiyem, davet edilmediği açılışa gitmek yerine, Sancaktepe’de hafriyat döküp bıraktığı metronun ihalesini yapsın. Orada açılış yapalım, biz de katılalım.” diye konuştu.

İmamoğlu: Kurum yalan konuşuyor Murat Kurum’un sözleri üzerine Ekrem İmamoğlu da yanıt verdi. İmamoğlu, “Böyle bir şey mi dedi? Vallahi şaşırdım. ÇED raporu gibi bu konuda da yalan konuşuyor. Davet almadım diye sevindi mi acaba? Allah aklını başına versin.” dedi. İmamoğlu, kendilerine bir davet geldiğini, pazartesi günü ne olacağını göreceklerini ifade etti.

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