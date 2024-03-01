İmamoğlu ve Kurum cevapladı: İki aday canlı yayında karşı karşıya gelecek mi?

MURAT KURUM, İMAMOĞLU'NA CANLI YAYIN DAVETİNE SAMİMİ BİR YANIT VERDİ

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun televizyon programına çıkıp çıkmayacağına ilişkin yapılan çağrıya samimi bir yanıt verdi. Kurum, "İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizimle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değildir" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN YANIT





Öte yandan, Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan İmamoğlu, gazetecilerin "Murat Kurum ile canlı yayına çıkar mısınız?" sorusuna olumlu yanıt verdi. İmamoğlu, "Medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği bir İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa böylesi bir ortama ben elbette ki evet derim, tereddütsüz olumlu karşılarım" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM'DAN İSTANBUL'U GÖRMEYENLERE ELEŞTİRİ

Beşiktaş'ta düzenlenen Üreten İstanbul Büyüten Türkiye programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Kurum, İstanbul'u görmeyenlerin İstanbul'u konuşma isteklerinin samimi olmadığını belirtti. Kurum, "Eğer İstanbul’un sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız" dedi.

ANKETLERDE ÖNE GEÇTİKLERİNİ BELİRTTİ





Kurum, İstanbul'da yapılan ankette önde olduklarını belirterek, "Anketlerde de öndeyiz. Anket firmaları bunları paylaşıyor. Nisan gelecek, İstanbulluların yüzü gülecek" şeklinde konuştu.

KURUM, KANAL İSTANBUL TEPKİSİ GÖSTERDİ

Bir gazetecinin Kanal İstanbul ile ilgili sorusuna tepki gösteren Murat Kurum, "İstanbul'un sorunlarını konuşmadığınızın farkında mısınız? İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim gündemimizde olmayacak. Net" diyerek eleştirdi.

"GÜNDEMİMİZ İSTANBUL"

Kurum, 31 Mart'ta İstanbul halkına hizmeti anlatmaları gerektiğini vurgulayarak, "İstanbul dışındaki gündemler buraya faydası olan işler değil" dedi.