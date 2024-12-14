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İmar Hakkı Aktarımı: 5 Soruda Merak Edilenler

İmar hakkı aktarımı düzenlemesi ile vatandaşların mağduriyeti giderilecek. İşte merak edilen 5 soru ve yanıtı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:02
İmar Hakkı Aktarımı: 5 Soruda Merak Edilenler

İmar Hakkı Aktarımı: 5 Soruda Merak Edilenler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun değişikliği ile yürürlüğe giren imar hakkı aktarımı konusunda vatandaşların en çok merak ettiği soruları yanıtladı. 5 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan bu düzenleme ile, parsellerinin tamamı veya bir kısmı kamu hizmet alanı içine düşen vatandaşların mağduriyeti giderilecek.

1. Hangi arsaları kapsayacak?

İmar planları içinde, 2019 öncesinde kamu hizmet alanlarına ayrılan, fakat kamulaştırılamayan parseller bu düzenleme kapsamında yer alacak.

2. İmar hakkı aktarımı ile vatandaş ne kazanacak?

Bu düzenleme ile vatandaşlar, parsellerinin kamu hizmet alanları içinde kalması nedeniyle kaybettikleri yapılaşma hakkına yeniden kavuşacak, hukuki anlaşmazlıklar giderilecek ve mağduriyetleri sona erecek.

3. Vatandaşın mülkiyeti istemeden el mi değiştirecek?

Hayır, vatandaşların mülkiyetlerine el konulması söz konusu olmayacak. Bunun yerine, vatandaşların kullanamadığı parseline karşılık gelen imar hakları, imar planı ile belirlenen başka alanlarda kullanılabilecek. Bu süreç, hem vatandaşlara imar hakkı kazandıracak hem de kamuya yeni hizmet alanları sağlayacak.

4. Hak aktarımı nasıl yapılacak?

Vatandaşların verilemeyen imar haklarının değeri tespit edilecek ve bu değere karşılık gelen haklar, imar planı kararı ile belirlenen alanlara aktarılacak.

5. Bedel tespiti nasıl olacak?

Bütün işlemler Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulundan lisans almış bağımsız değerleme kuruluşları tarafından yapılacak. Bu sayede, vatandaşların mağdur edilmesi önlenecek. İmar hakkı aktarımı süreçleri, imar planı onaylama yetkisine sahip Bakanlık ve yerel yönetimler tarafından yürütülecek.

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