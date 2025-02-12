İmrahor Camisi Restorasyonu Tamamlandı, Yarın Açılıyor

İmrahor Camisi Yarın İbadete Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Üsküdar'daki İmrahor Camisi, tamamlanan restorasyon çalışmaları ile yarın ibadete ve ziyarete açılıyor.

Restorasyon Çalışmaları

Caminin restorasyonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve İstanbul Valiliği sponsorluğunda tamamlandı. Bu kapsamlı çalışma, tarihi eserin geleceğe taşınması için büyük önem taşıyor.

Tarihi Geçmişi

İmrahor Camisi, 1597 yılında Sadrazam Cağalazade Sinan Paşa'nın mirahuru El-Hac Mehmed Ağa tarafından inşa edilmiştir. Cami, daha önce 1898 yılında onarıma uğramış ve 1941 yılında oldukça harabe bir durumda iken 1966 yılında tekrar restorasyon geçirmiştir.

Mimari Özellikleri

Kesme taş görünümüne sahip kagir yapının, kare planlı bir mimarisi var. Çatısı ahşap olan caminin, minberi ve mihrabı mermer kaplamadır. Tek şerefeli minaresinin kaidesi kesme taş, üst kısmı ise tuğladan yapılmıştır. Cami, ayrıca Mirahur Camii adıyla da bilinir.

Camii Avlusundaki Tarihi Yapılar

Caminin avlusunda Başkadın Çeşmesi, İbrahim Paşa Su Terazisi ve bir sadaka taşı yer almaktadır. Bu yapılar, ziyaretçilere tarihi bir atmosfer sunmaktadır.