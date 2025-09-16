İnan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: Cumhurbaşkanımıza Dil Uzatmak Türk Milletine Saldırıdır

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'ya Tepki

İnan: Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Türk milletine saldırıdır

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. İnan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanına yönelik saldırının aynı zamanda Türk milletine ve onun iradesine yöneltilmiş bir saldırı olduğunu vurguladı.

"Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Türk milletine ve onun iradesine saldırmaktır." diyen İnan, bu tür girişimlerin dün olduğu gibi bugün de en ağır ve en kararlı cevabını bulacağını belirtti. İnan, ayrıca Netanyahu'nun sicilinin insanlık vicdanında mahkum edildiğini ifade etti.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırım şebekesinin başı ve işgalin sözcüsü Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dünya kamuoyu nezdinde hükümsüz ve itibarsızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs konusunda yapılan açıklamalara da tepki gösteren İnan, bu yaklaşımın işgalci zihniyetin çürümüşlüğünü, çaresizliğini ve hukuk tanımazlığını ortaya koyduğunu kaydetti. İnan, "Kudüs, işgalcinin kirli hayali değil, direnişin gerçeği, kutsallığın ve adaletin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

İnan, Netanyahu hakkında, "Netanyahu'nun kanla yazılmış sicili, insanlık vicdanında mahkum edilmiştir. Sarf ettiği her söz, sadece yeni bir suç kaydı ve yeni bir utanç belgesi olarak tarihe geçmektedir. Netanyahu, öldürdüğü her bebeğin, her kadının, her Gazzeli'nin hesabını, özgür Kudüs'ün huzurunda adalete mutlaka verecektir." diyerek tepkiyi sürdürdü.