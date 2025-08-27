İnan Güney'in Makamında Ele Geçen Belgeler İçin Yeni Soruşturma

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ele geçirilen evraklar için ayrı dosya açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in makam odasında yapılan aramada el konulan belgelere ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ana soruşturmada, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile diğer zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltilmeye devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Güney'in makam odasında yapılan aramada emniyet güçlerine teslim edilen belgelerde, Beyoğlu Belediyesine ilişkin ve eski tarihli bazı ihalelere dair bilgiler bulunduğu tespit edildi.

İnceleme sonucu, ele geçirilen evrakın mevcut soruşturma dosyasıyla doğrudan irtibatlı olmadığı anlaşıldı. Bu nedenle söz konusu belgelere ilişkin olarak ayrı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.