İnan Kıraç Kaçırıldı İddiaları: 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Kaçırıldığı İddiası ile Başlatılan Soruşturma Derinleşiyor

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı İnan Kıraç'ın tedavi gördüğü hastaneden kaçırıldığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 şüpheli'yi adliyeye sevk etti.

Olayın Arka Planı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıraç’a vasi olarak atanan 2 kişinin, iş insanının 20 Aralık 2024'te evlendiği Emine Alangoya ile bazı şüpheliler tarafından kaçırıldığı ihbarının ardından harekete geçti. Polis ekipleri yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı ve şüphelileri B.C, A.Ş ve K.İ gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ise, şüphelilerden aracın şoförlüğünü yapan B.C’nin, ifadesinde "(İnan Kıraç) Sür dedi, sürdüm" şeklinde bir açıklama yapması oldu.

Elde edilen bilgilere göre, İnan Kıraç, vasilerine teslim edilerek evine götürüldü.

Dava Süreci ve Ehliyet Durumu

İş insanı İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024 tarihinde Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için dava açmıştı. Bu dava kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği vurgulandı.

Verilen karar doğrultusunda, fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç’a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin geçici olarak vasi olarak atanmıştı. Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde 4 Mart tarihinde görülen davanın ilk duruşmasında, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, iş insanı İnan Kıraç'ın tedavi gördüğü hastaneden kaçırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.