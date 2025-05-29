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İnci Kefalinin Zorlu Göçü: Van Gölü'nde Su Altında Görüntülendi

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemindeki zorlu göçü su altı kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 12:11
İnci Kefalinin Zorlu Göçü: Van Gölü'nde Su Altında Görüntülendi

İnci Kefali'nin Kaybolmaz Yolculuğu

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme döneminde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı zorlu göçle dikkat çekiyor. Bu etkileyici yolculuk, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından kayıt altına alındı.

Üreme Dönemi Heyecanı

İnci kefalinin üreme dönemi her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Erciş ilçesindeki Deliçay Balık Bendi, bu dönemde balıkların yoğun olarak görülmesi nedeniyle birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Tuzlu ve sodalı gölden tatlı sulara göç eden bu balıklar, akarsularda beslenmek için gelen martılar tarafından avlanma riskiyle de karşı karşıya kalıyor.

Mucizevi Yolculuğun Belgeseli

Ceylan, kamera asistanı Serkan Ök ile bir hafta boyunca su altı ve su üstünde çekim yaptıklarını belirtti. Mucizevi göçe tanıklık ettiklerini vurgulayan Ceylan, şunları dile getirdi: "İnci kefali neslini sürdürmenin ve azmin sembolüdür. Yaşama tutunma konusunda bundan daha iyi bir örnek olamaz."

Koruma Çabaları

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, inci kefalinin Van Gölü'nde endemik bir tür olduğunu ifade ederek, göç eden balıkları koruma amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Karaloğlu, "Yasak avcılığa karşı gerekli müeyyideler uygulanmakta. Vatandaşlarımız inci kefalinin yalnızca Van'ın değil, dünyanın bir değeri olduğunun farkındalar," şeklinde konuştu.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı...

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göç, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından kayıt altına alındı.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı...

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göç, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından kayıt altına alındı.

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