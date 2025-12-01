İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği

İncirliova Sevgi Yolu'nda Aydın Büyükşehir ve İncirliova Belediyesi ortaklığıyla ağaç budama, bakım ve genel çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:16
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi iş birliğiyle, İncirliova'daki Sevgi Yolunda ağaç budama, bakım ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

Ortak çalışma ve uygulama

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ağaçların mevsimsel budamaları yapıldı ve genel çevre temizliği tamamlandı. Ekiplerin müdahaleleriyle yolun daha güvenli, estetik ve sağlıklı bir görünüme kavuşturulması hedeflendi.

İncirliova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sevgi Yolumuzun daha güvenli, daha estetik ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşması için gerçekleştirilen çalışmalarla; ağaçların mevsimsel budamaları yapıldı ve genel çevre temizliği tamamlandı. İlçemizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza iş birliğiyle devam edeceğiz" denildi.

