İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi iş birliğiyle, İncirliova'daki Sevgi Yolunda ağaç budama, bakım ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

Ortak çalışma ve uygulama

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ağaçların mevsimsel budamaları yapıldı ve genel çevre temizliği tamamlandı. Ekiplerin müdahaleleriyle yolun daha güvenli, estetik ve sağlıklı bir görünüme kavuşturulması hedeflendi.

İncirliova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sevgi Yolumuzun daha güvenli, daha estetik ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşması için gerçekleştirilen çalışmalarla; ağaçların mevsimsel budamaları yapıldı ve genel çevre temizliği tamamlandı. İlçemizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza iş birliğiyle devam edeceğiz" denildi.

İNCİRLİOVA SEVGİ YOLU’NDAKİ AĞAÇLARA BAKIM