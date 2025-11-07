İnegöl AVM'nin 'Gelenekten Geleceğe' Projesine MarCom Awards'ta Altın Ödül

İnegöl AVM'nin 'Gelenekten Geleceğe' Projesi MarCom Awards'ta Altın Ödül Aldı

İnegöl AVM, yerel kültürel mirası yaşatmaya yönelik çalışmalarıyla uluslararası ödül listesine bir yenisini ekledi. Gelenekten Geleceğe projesi, iletişim ve pazarlama alanında dünya çapında prestije sahip MarCom Awards tarafından altın ödüle layık görüldü.

Projeyi hayata geçiren Fiba Commercial Properties (Fiba CP), Türkiye'deki yatırımları kapsamında İnegöl AVM çatısı altında sürdürülen bu girişimin, toplumsal etki ve kültürel sürdürülebilirlik hedefleriyle dikkat çektiğini vurguladı.

El sanatlarından geleceğe uzanan bir köprü

‘Gelenekten Geleceğe’ projesi, İnegöl’ün zengin kültürel mirasını sahiplenerek geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını, yerel halkın projeye aktif katılımını ve sosyal bağların güçlendirilmesini amaçlıyor. Kısa sürede oluşturduğu sosyal etki ile öne çıkan proje, daha önce de Stevie Awards'ta 4 ayrı ödül kazanmıştı.

Yetişkinlere ve çocuklara yönelik düzenlenen atölyeler, değerli mesleklerin yeni nesillere aktarılmasını sağlarken toplumsal farkındalığı artırıyor. Yerel el sanatları ustaları, sanat akademisyenleri ve üniversitelerle yürütülen iş birlikleri sayesinde atölyelerde üretilen eserlerin fırınlama ve sergilenme süreçleri de profesyonel bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Fiba CP'den mesaj

Fiba Commercial Properties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu ödül, yerel kültüre duyduğumuz derin saygının, topluma karşı sorumluluğumuzun ve sürdürülebilirlik vizyonumuza olan inancımızın bir göstergesi. İnegöl AVM olarak biz, bulunduğumuz bölgeyle kalıcı bir bağ kurmayı; alışverişin ötesinde, sosyal yaşamın canlı bir parçası olmayı hedefliyoruz. ‘Gelenekten Geleceğe’ projesi de tam bu anlayışın bir ürünüydu. Amacımız; geçmişin değerlerini bugüne taşıyarak, yerel halkın katılımıyla kültürel mirasımızı yaşatmak ve bu mirası gelecek kuşaklara ilham veren bir biçimde aktarmaktı. El sanatlarından topluluk atölyelerine, eğitim programlarından etkileşimli etkinliklere kadar birçok bileşeni kapsayan bu bütüncül yaklaşımın, uluslararası düzeyde takdir görmesi bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı. Bu ödül, ortak bir vizyonun, güçlü bir iş birliğinin ve emek dolu bir yolculuğun sonucu. Fiba CP ailesi, paydaşlarımız ve İnegöl halkıyla birlikte ortaya koyduğumuz bu değerin uluslararası ölçekte takdir edilmesi bizim için büyük bir gurur."

Gelenekten Geleceğe, yerel kültürün korunması ve nesiller arası aktarımın sağlanması hedefiyle örnek bir model olarak gösterilmeye devam ediyor.

FİBA COMMERCİAL PROPERTİES CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ YURDAER KAHRAMAN