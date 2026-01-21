İnegöl Belediyesi'nden Ücretsiz Hastane Servisi: 302 Seferle 5.400 Hasta (2025)

İnegöl Belediyesi'nden Ücretsiz Hastane Servisi

İnegöl Belediyesi, kronik hastalığı bulunan ve tedavileri süreklilik gerektiren vatandaşların Bursa'daki hastanelere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Ücretsiz Hastane Servisi uygulamasını sürdürüyor. 2025 yılında 302 sefer düzenlenerek toplam 5.400 vatandaşın ücretsiz transferi sağlandı.

Hafta içi her gün ücretsiz ulaşım

Belediyenin sosyal hizmetleri kapsamında servisler, hafta içi her gün belirlenen saatlerde İnegöl'den Bursa'daki hastanelere ücretsiz ulaşım sağlıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 07.00'de Ziraat Bankası önünden kalkan servisler Bursa Şehir Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne; Salı ve Perşembe günleri saat 08.00'de hareket eden servisler ise Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta taşıyor.

Başvuru ve hizmet ayrıntıları

Hizmet, kronik hastalığı bulunan veya tedavisi süreklilik gerektiren vatandaşlara yöneliktir. Ulaşım, İnegöl Belediyesi'ne ait araçlarla sağlanmakta; vatandaşlar hem maddi yükten kurtulmakta hem de konforlu, güvenli ulaşım imkanından yararlanmaktadır. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin, bir gün öncesinden 153 Çözüm Merkezi'ni arayarak kayıt oluşturması yeterlidir.

Başkan Alper Taban'ın değerlendirmesi

Alper Taban uygulamaya ilişkin şunları ifade etti: İnegöl Belediyesi olarak en büyük önceliğimiz, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve her şartda onların yanında olmaktır. Özellikle sağlık gibi hayati bir konuda, kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın tedavi süreçlerinde yaşadığı ulaşım sıkıntılarını biliyoruz. Bu nedenle, onlara ücretsiz hastane servisi desteği sunarak, sadece bir ulaşım hizmeti değil; aynı zamanda gönüllere dokunan, güven veren bir destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bizler için her vatandaşımız çok değerli. Hastalıkla mücadele eden hemşerilerimizin yanında olmak, onların yükünü biraz olsun hafifletmek, sorumluluğumuzun ve insanlık görevimizin gereğidir. Onların sağlıklarına kavuşmaları için gereken desteği sağlamak, bizlerin en büyük mutluluğudur. İnegöl Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla, her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Zor zamanlarda destek olmak, dayanışmanın ve gerçek hizmetin en güzel örneğidir. Bu hizmetimizin, kronik hastalarımıza ve ailelerine biraz olsun rahatlık getirmesini temenni ediyorum.

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN