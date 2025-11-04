İnegöl Belediyesi'nin Afet Çantası Uygulamasına Başarı Ödülü

İnegöl Belediyesi'nin Afet Çantası Mobil Uygulaması Başarı Ödülü Aldı

İnegöl Belediyesi tarafından geliştirilen Afet Çantası Mobil Uygulaması, Türkiye Bilişim Ödülleri'nde finale kalarak ilk üç proje arasında yer aldı ve Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül Töreni ve Temsil

Türkiye Bilişim Derneği'nin "Teknolojiyle Güçlenen Türkiye" temasıyla düzenlediği ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu katıldı. İnegöl Belediyesi, Ankara ve Konya Büyükşehir Belediyeleri'nin ardından ilk üçe girerek ödül aldı; törende belediyeyi Bilgi İşlem Müdürü Yusuf Baltacı temsil etti.

Uygulamanın Öne Çıkan Özellikleri

Depremlerin sık yaşandığı coğrafyada geliştirilen uygulama, hem İnegöl'de hem farklı şehirlerde aktif şekilde kullanılıyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar afet çantasında bulunması gereken malzemeleri planlayabiliyor, afet anında yapılması gerekenleri adım adım öğrenebiliyor ve acil durum iletişim rehberini kolayca oluşturabiliyor.

Uygulamanın otomatik güvenlik sistemi, enkaz altında kalınması veya telefona ulaşılamaması durumunda kullanıcının konum bilgisini otomatik olarak yetkililerle paylaşıyor. Ayrıca Yaralı Bildir, Enkaz Bildir ve Kayıp Bildir gibi özelliklerle müdahale süreçlerinin hızlanması hedefleniyor.

Başkanın Değerlendirmesi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, uygulama ve ödüle ilişkin şu ifadeleri kullandı: ’Afet anında doğru bilgiye ulaşmak ve hızlı hareket etmek büyük önem taşıyor. İnegöl Belediyesi olarak Afet Çantası Mobil Uygulaması ile de hem vatandaşların afet bilincini artırmayı hem de afet anında hayat kurtaracak dijital çözümleri yaygınlaştırmayı hedefledik. Biz bu uygulama ile teknolojiyi insana dokunan bir faydaya dönüştürmeyi hedefledik. Bugün Türkiye Bilişim Ödülleri'nde finale kalmak, bu hedefimizin toplumda karşılık bulduğunu göstermesi açısından bizim için büyük bir gurur. Daha dirençli bir toplum için teknolojiyi insanın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.’

