İnegöl'de 17 Yaşındaki Genç Telefonunu Şarj Ederken Akıma Kapıldı

İnegöl'de 17 yaşındaki mevsimlik işçi telefon şarj ederken akıma kapıldı
Çadır kentteki kaza sonrası hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesindeki mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kentte, ailesiyle birlikte gelen Meryem E. (17), telefonunu şarj kablosunun fişini prize taktığı sırada akıma kapıldı.
Olayın ardından genç kız baygınlık geçirirken, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.
