İnegöl'de 17 Yaşındaki Genç Telefonunu Şarj Ederken Akıma Kapıldı

Bursa İnegöl'de mevsimlik işçi Meryem E. (17), Hocaköy'deki çadır kentte telefon şarj ederken akıma kapıldı; İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:53
İnegöl'de 17 Yaşındaki Genç Telefonunu Şarj Ederken Akıma Kapıldı

İnegöl'de 17 yaşındaki mevsimlik işçi telefon şarj ederken akıma kapıldı

Çadır kentteki kaza sonrası hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesindeki mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kentte, ailesiyle birlikte gelen Meryem E. (17), telefonunu şarj kablosunun fişini prize taktığı sırada akıma kapıldı.

Olayın ardından genç kız baygınlık geçirirken, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE, MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK AİLESİYLE BİRLİKTE GELEN MERYEM E., TELEFONUNU...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE, MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK AİLESİYLE BİRLİKTE GELEN MERYEM E., TELEFONUNU ŞARJA TAKTIĞI ESNADA AKIMA KAPILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE, MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK AİLESİYLE BİRLİKTE GELEN MERYEM E., TELEFONUNU...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni
5
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
6
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği
7
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet