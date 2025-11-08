İnegöl'de 77 Yaşındaki Kadının Safra Kesesinden 213 Taş Çıkarıldı

Bursa İnegöl’de 77 yaşındaki Zülfinaz Korkmaz’ın safra kesesinden 213 adet (50 gram) taş laparoskopik operasyonla çıkarıldı; hasta bir gün sonra taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:44
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Zülfinaz Korkmaz (77), yaklaşık 5 aydır devam eden karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle birçok hastaneye başvurdu. Yaşının ilerlemiş olması ve mevcut kalp rahatsızlıkları nedeniyle ameliyatı birçok merkez riskli bulup kabul etmedi.

Son olarak İnegöl’deki özel bir hastaneye başvuran Korkmaz, burada görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İshak Özaçmak ve ekibi tarafından ameliyat edilmeye karar verildi.

Bir saat süren laparoskopik operasyon

Dr. Özaçmak ve ekibinin gerçekleştirdiği kapalı (laparoskopik) yöntemli ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü. Operasyonda hastanın safra kesesinden 213 adet, toplamda 50 gram ağırlığında taş çıkarıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından Zülfinaz Korkmaz, bir gün içinde sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Anestezi Uzmanı Dr. Mahmut Gül, "Teyzemiz 77 yaşında, yaşı ve kalp hastalıkları nedeniyle anestezi açısından riskli bir ameliyattı. Ancak güvenli bir şekilde ameliyattan çıktı. Bugün teyzemizi evine göndereceğiz" dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İshak Özaçmak ise, "Hastamız yaşlı ve riskli bir vakaydı. Daha önce başka hastanelerde ‘ameliyat riskli’ denilerek işlem yapılmamış. Kapalı ameliyat yöntemiyle kese içerisindeki taşları tek tek çıkardık. Yaklaşık 200’ün üzerinde taş çıkardık. Hastamız ameliyat sonrası hızlı toparlandı ve bugün taburcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastanın oğlu Engin Korkmaz (45), "Annem uzun süredir ağrı çekiyordu, diğer hastaneler ameliyatı kabul etmedi. Buradaki doktorlarımız sayesinde sağlığına kavuştu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

