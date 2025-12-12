İnegöl'de 8 Kaçak Göçmen Yakalandı — Cerrah Mahallesi'nde Operasyon

İnegöl'de 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir apartmanda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Adrese intikal eden ekipler tarafından yapılan operasyonda 8 kaçak göçmen yakalandı.

Sağlık Kontrolü ve Teslim

Çalışmak amacıyla Türkiye'ye geldikleri öğrenilen şahıslar, ilk olarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından göçmenler, sınırdışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

