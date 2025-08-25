DOLAR
İnegöl'de Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa İnegöl Huzur Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 16 BAC 750 plakalı otomobil bariyere çarptı; sürücü İbrahim İ. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 00:03
Kaza Detayları

İbrahim İ. (25) idaresindeki 16 BAC 750 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

