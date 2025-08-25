İnegöl'de Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Kaza Detayları
İbrahim İ. (25) idaresindeki 16 BAC 750 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
