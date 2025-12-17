İnegöl’de işçi çivi tabancasıyla elini ahşaba çaktı — İtfaiye kurtardı

Mobilya fabrikasında meydana gelen kazada hızlı müdahale yaralıyı hastaneye taşıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda elini yanlışlıkla çivi tabancasıyla ahşaba çakan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 2. Bahar sokakta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında gerçekleşti. İşçi Muhammed A.(21), çivi tabancasıyla ahşaba çivi çakarken çıkan çivi genç işçinin sol eline saplandı.

Eli ahşaba çivi ile çakılan genç yardım istedi. İhbar üzerine 112 Acil Yardım ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, titiz çalışma ile gencin elindeki ahşabı keserek küçülttü.

Yaralı genç, elinde çivili tahta ile olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının elindeki çivi, acil serviste yapılan müdahale ile çıkarıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

