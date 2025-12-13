İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1'i Ağır 2 Yaralı

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil üst geçit bariyerlerine çarparak durdu. Olayda 1'i ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kaza ve Müdahale

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Salih Ü. (69) idaresindeki 16 ATN 288 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Hikmet Şahin Köprülü kavşağının bariyerlerine çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Cemile Ü. (66) ağır yaralandı. Araçta sıkışan çift, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın hasta, daha ileri tedavi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

