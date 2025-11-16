İnegöl'de Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yapınca Yakalandı

Kovalamaca refüje çarpıp durmayla sonlandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 16 R 6190 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Polisi görüp dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin takibiyle İnegöl'den Bursa istikametine doğru ilerleyen araç, sürücünün yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp durdu.

Kaza sonrası araçtan inip kaçmaya çalışırken yakalanan sürücünün Arda Y.(16) olduğu belirlendi. Yapılan incelemede sürücünün babasının aracını habersiz aldığı tespit edildi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, dur ihtarına uymamaktan ve trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç sahibine ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan 18 bin 678 TL idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

