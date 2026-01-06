İnegöl'de QR Kodlu Numarataj ile Yapılar Kimlikleniyor

Uygulama kapsamı ve hedef

İnegöl Belediyesi, şehirdeki yapıların kimliklendirilmesi ve dijital ikiz çalışmalarının bir parçası olarak hayata geçirdiği QR kodlu numarataj uygulamasını sürdürüyor. Proje, toplam 116 mahallede tüm yapıların yeni numaratajlarla donatılmasını hedefliyor.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, binaların numaratajları yenilenirken yeni numaratajın en önemli özelliği olarak QR kod uygulaması öne çıkıyor. QR kodlara yüklenen bilgilerle vatandaşlara birçok kolaylık sağlanıyor; yapıya ait mahalle, ada/parsel ve adres bilgileri, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım tarihleri gibi veriler erişilebilir hale geliyor.

Pilot uygulama ve sayısal veriler

2024 yılında numarataj üretimi için makine alımı yapan belediye, 2024’ün ikinci yarısında pilot bölge olarak belirlenen Kemalpaşa Mahallesi ile uygulamaya başladı. Bugün itibarıyla Kemalpaşa, Hamidiye, Yenice, Cuma ve Mahmudiye mahallelerinde konut alanlarına yönelik montaj çalışmaları tamamlandı; 532 sokakta düzenlemeler yapıldı.

Toplamda 12 bin 816 adet QR kodlu kapı numarası üretildi, yaklaşık 12 bin 400 adetinin montajı gerçekleştirildi. Orhaniye Mahallesinde uygulama devam ediyor.

Ayrıca çalışma kapsamında toplam 24 bin fotoğraf çekilerek yapıların güncel durumlarının tespiti sağlandı.

Başkan Alper Taban'ın değerlendirmesi

Belediye Başkanı Alper Taban, numarataj birimini ziyaret ederek üretim ve uygulama sürecini yerinde inceledi. Başkan Taban, çalışmanın önemine değinerek “yönettiğiniz alanı ölçmek” ilkesine vurgu yaptı ve dijitalleşme adımları kapsamında yürütülen uygulamayı şöyle özetledi:

“İnegöl Belediyesi olarak dijital dünyanın avantajlarını kullanabilmek adına adımlar atıyoruz. Numarataj birimimiz QR kodlu numarataj uygulamasını gerçekleştiriyor. Bu uygulama 116 mahallemizde, tüm yapılarda tamamlanana kadar devam edecek. Bu çalışma kapsamında toplamda 24 bin fotoğraf çekmiş olduk. Bu fotoğraflarla yapıların güncel durumunu da tespit etmiş oluyoruz.”

Başkan Taban, QR kodlardan vatandaşların erişebileceği bilgileri de sıraladı: mahalle, ada/parsel ve adres bilgileri, inşaat ruhsatı tarihi, yapı kullanma tarihi, afet durumlarında en yakın üç toplanma alanının konumları ve istenildiğinde ilgili daireye ait numarataj belgesine erişim.

Taban, bu uygulamanın yapılara kimlik kazandırdığını vurgulayarak, astıkları numaratajların sadece görünen bir tabela olmadığını, binalar hakkında bilgi sahibi olunan düzenli bir sistem oluşturduğunu belirtti.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ QR KODLU NUMARATAJ UYGULAMASIYLA ŞEHİRDEKİ YAPILAR KİMLİK KAZANIYOR. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA