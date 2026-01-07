İnegöl'de 'Sahnede Festival Var' Tiyatro Festivali Başladı

İnegöl Belediyesi’nin 'Sahnede Festival Var' sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlediği tiyatro festivali başladı. Beş gün sürecek etkinlikte 10 farklı oyun sahnelenerek İnegöl sanatseverlerini ağırlayacak.

Açılış gösterimi

Açılış, Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı 'Kahvede Şenlik Var' oyunu ile yapıldı. Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'ndeki ücretsiz biletli gösteriye ilçe halkının ilgisi yoğun oldu ve salon tamamen doldu. Belediye Başkanı Alper Taban da izleyiciler arasındaydı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, izleyicilere keyifli bir gece sundu ve oyun beğeni topladı.

Başkanın açıklaması

Tiyatro gösterisi sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’de ilki gerçekleştirilen tiyatro festivaline özlemle kavuşulduğunu gördüğünü söyledi. Başkan Taban'ın açıklaması şu şekilde:

Festivalin açılış gecesinde bizlerle sahnede buluşan Ordu Büyükşehir Belediyemizin ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimizde Cumartesi akşamına kadar devam edecek programlar var. Ben vatandaşlarımızın takip etmesini istiyorum. Tiyatro bir kültürdür. Kültür ve sanatın şehrimizde tüm vatandaşlarımız tarafından özümsenmesini, takip edilmesini arzu ediyoruz. Zaten böyleydi ama buna yeni bir açılım kazandırmış olduk. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu da çok geniş ekibiyle aslında İnegöl’de bize bu lezzeti tattırdılar. Ancak biz bunun daha fazlası olması adına da ulusal boyutta bir program icra etmiş olduk. Burada farklı illerden farklı tiyatro gruplarını ağırlıyor olacağız. Tiyatroyu 7’den 70’e herkese sevdirmek ve içinde yer aldırmak adına bu adımları atmaya devam edeceğiz

Konuşma sonrası Başkan Taban, Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibine gecenin ve festivalin anısına hediye takdiminde bulundu.

Program ve takvim

Festival, 10 Ocak Cumartesi akşamına kadar sürecek. Yetişkin oyunları her gün 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'nde, çocuk oyunları 14.00'te Kent Müzesi Salonunda sahnelenecek.

07 Ocak Çarşamba: 'Mimdo’nun Aradığı' (çocuk) ve 'Hatırla Ey Peri' (yetişkin)

08 Ocak Perşembe: 'Ağustos Böceğinin Gerçek Hikayesi' (çocuk) ve 'Naif Bey ve Yaveri' (yetişkin)

09 Ocak Cuma: 'Maviş Baba Kelebek Avcısı' (çocuk) ve 'Komşu Köyün Delisi' (yetişkin)

10 Ocak Cumartesi (Final): 'Parlayan Kelebekler' (çocuk); saat 17.00'de Kent Müzesi Salonunda 'Antigone' (yetişkin) ve akşam Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde 'Aradığın Seni Arayandır' (yetişkin)

Festival, İnegöl'ü tiyatroyla buluşturarak farklı illerden gelen toplulukları ağırlamaya devam edecek.

