İnegöl'de Tehlike Saçan TIR Kovalamacası: Sürücü Silahla Durduruldu

Bursa'nın İnegöl girişinde dur ihtarına uymayan 16 AFZ 503 plakalı TIR, silah doğrultularak durduruldu; sürücü Samet M.'ye para cezaları kesildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 19:55
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, dur ihtarına uymayıp tehlikeli manevralar yapan TIR sürücüsü bölge trafik ekipleri tarafından silah doğrultularak durduruldu. Olay, başka bir sürücünün amatör kamerasına da yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Olay 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde gerçekleşti. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan 16 AFZ 503 plakalı TIR’ın sürücüsünün manevralar yaparak diğer sürücülere tehlikeli anlar yaşattığı ihbarı üzerine İnegöl Bölge trafik ekipleri müdahale etti. Ekiplerin İnegöl girişinde yaptığı dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı ve uzun süren bir takip sonucu durduruldu.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen kovalamacada, ekiplerin TIR’ı durdurmak için ekip otosunun canından silah çektiği anlar görüntülere yansıdı.

Soruşturma ve cezalar

Trafik ekiplerinin yaptığı sorgulamada sürücünün Samet M. olduğu ve ehliyetsiz bulunduğu tespit edildi. Samet M.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18.678 TL ve aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmekten 9.267 TL para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

