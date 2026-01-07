İnegöl'de Tiyatro Festivali Başladı — 'Sahnede Festival Var'

İnegöl'de Tiyatro Festivali Başladı

Açılış ve ilk gösteri

İnegöl Belediyesi’nin "Sahnede Festival Var" sloganıyla düzenlediği Tiyatro Festivali, bu yıl ilk kez gerçekleştirildi ve Salı akşamı başladı. Festival kapsamında 5 gün boyunca toplam 10 farklı oyun İnegöllülerle buluşacak.

Açılış gösterisi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan "Kahvede Şenlik Var" adlı oyun oldu. Gösterim Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde yapıldı; ücretsiz biletli etkinlikte salon tamamen doldu ve ilçe halkının ilgisi yoğundu. Belediye Başkanı Alper Taban da gösteriyi izleyenler arasındaydı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sahnelediği oyunla izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Başkan Alper Taban'ın değerlendirmesi

Belediye Başkanı Alper Taban, tiyatro gösterisi sonunda sahneye davet edilerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Festivalin açılış gecesinde bizlerle sahnede buluşan Ordu Büyükşehir Belediyemizin ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimizde Cumartesi akşamına kadar devam edecek programlar var. Ben vatandaşlarımızın takip etmesini istiyorum. Tiyatro bir kültürdür. Kültür ve sanatın şehrimizde tüm vatandaşlarımız tarafından özümsenmesini, takip edilmesini arzu ediyoruz. Zaten böyleydi ama buna yeni bir açılım kazandırmış olduk. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu da çok geniş ekibiyle aslında İnegöl’de bize bu lezzeti tattırdılar. Ancak biz bunun daha fazlası olması adına da ulusal boyutta bir program icra etmiş olduk. Burada farklı illerden farklı tiyatro gruplarını ağırlıyor olacağız. Tiyatroyu 7’den 70’e herkese sevdirmek ve içinde yer aldırmak adına bu adımları atmaya devam edeceğiz".

Başkan Taban, konuşma sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibine gecenin ve festivalin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.

Program ve gösterim takvimi

Festival 10 Ocak Cumartesi akşamına kadar sürecek. Her gün yetişkin oyunları 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde, çocuk oyunları ise 14.00'te Kent Müzesi Salonunda sahnelenecek.

07 Ocak Çarşamba: "Mimdo’nun Aradığı" (çocuk oyunu) ve "Hatırla Ey Peri" (yetişkin oyunu).

08 Ocak Perşembe: "Ağustos Böceğinin Gerçek Hikayesi" (çocuk oyunu) ve "Naif Bey ve Yaveri" (yetişkin oyunu).

09 Ocak Cuma: "Maviş Baba Kelebek Avcısı" (çocuk oyunu) ve "Komşu Köyün Delisi" (yetişkin oyunu).

10 Ocak Cumartesi (final): "Parlayan Kelebekler" (çocuk oyunu); ilave olarak saat 17.00'da Kent Müzesi Salonumuzda "Antigone" (yetişkin oyunu) ve akşam Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde "Aradığın Seni Arayandır" (yetişkin oyunu) sahnelenecek.

