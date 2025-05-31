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İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İnegöl Belediyesi, Süleymaniye Mahallesi'nde 61 araç kapasiteli yeni ücretsiz otopark inşaatına başladı. Otopark sorunu çözülecek.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 11:43
İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İnegöl'de Yerinde Karar: Ücretsiz Otopark İnşa Ediliyor

İnegöl Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürecek büyük bir adım atarak, Süleymaniye Mahallesi Salih Efendi Sokak'ta 61 araç kapasiteli yeni bir ücretsiz otoparkın inşaatına başladı. Bu proje, yıllardır süregelen otopark sorununa köklü bir çözüm sunuyor.

7000 Araçlık Otopark Seferberliği

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, göreve gelmesinin ardından şehirdeki otopark sorununa kalıcı çözümler geliştirmek için yoğun çaba harcadı. Başkan Taban, yaklaşık yedi bin araç kapasiteli otopark alanını da hizmete sunarak, yeni projede seferberliğe bir adım daha eklediklerini ifade etti.

Yapılan değerlendirmelerde, bu yeni otopark alanının sadece parklanma sorununu çözmekle kalmayıp, bölge güvenliğini de artırdığı vurgulandı. Proje kapsamında, otopark modern aydınlatma sistemleri ile donatılacak, böylece karanlık noktalar ortadan kalkacak ve hem araçların hem de yayaların güvenliği sağlanacak.

Başkan Taban'dan Net Mesaj

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediye meclis üyeleri ve teknik ekiple birlikte projeyi gözlemledi. Başkan Taban, şehirdeki araç sayısının her geçen gün arttığını belirterek, otopark üretim çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. 2024 yılı içerisinde 754 araçlık yeni otopark alanı kazandırdıklarını hatırlatan Taban, "Şimdi de Süleymaniye Mahallesi'nde 61 araçlık yeni bir otopark için kolları sıvadık. Burada hem kamusal hem de özel mülkiyet alanlarını değerlendirerek düzenleme yapıyoruz. Bu tür alanlar, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor, şehir trafiğine nefes aldırıyor" dedi.

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