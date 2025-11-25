İnegöl'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:02
Sabah saatlerinde yaşamı olumsuz etkiledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günlük hayatı aksattı.

İlçenin birçok noktasında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Özellikle ana arterlerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, dörtlü flaşörlerini yakarak düşük hızla yoluna devam etmek zorunda kaldı.

Sis nedeniyle trafikte zaman zaman akış yavaşlarken, bazı sürücüler güvenlik amacıyla yol kenarında beklemeyi tercih etti. Sabah saatlerinde doğan güneş ise yoğun sis tabakasının ardından güçlükle görülebildi.

