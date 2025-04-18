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İnegöl Piyazı Coğrafi İşaretle Tescillendi

İnegöl piyazı, yapılan programla coğrafi işaret alarak tescillendi. İnegöl'ün gastronomi dünyasındaki yerini perçinliyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 22:47
İnegöl Piyazı Coğrafi İşaretle Tescillendi

İnegöl Piyazı Coğrafi İşaretle Tescillendi

Bursa'nın köklü lezzetlerinden İnegöl piyazı, İnegöl Belediyesinin girişimleriyle coğrafi işaretle tescillendi. Tescil, düzenlenen bir programla kamuoyuna tanıtıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'dan Açıklama

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, etkinlikte yaptığı konuşmada İnegöl'ün 5 bin yıllık geçmişe sahip çok katmanlı bir kültüre ev sahipliği yaptığını dile getirdi:

"İnegöl köftesinin yanında vazgeçilmez olan İnegöl piyazı da artık tescilli ürünümüz oldu. Coğrafi işaretli ürün sayımız altıya ulaştı. Gastronomi alanında 200’ün üzerinde İnegöl'e özgü yemek çeşidi tespit ettik. Bu yöndeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

Gastronomide Marka Olma Hedefi

Taban, coğrafi işaretin alınmasının yeterli olmadığını vurgulayarak, bu lezzetlerin yerel işletmelerde yaşatılmasının önemine değindi. İnegöl'ün gastronomiyle de bir marka şehir olmasını hedeflediklerini ifade etti.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın Mesajı

Etkinlikte konuşan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "İnegöl'de her gün yeni bir değerimizi kamuoyuyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten çok fazla zenginliğimiz var. Bunları ortaya çıkarmak, yaşatmak hepimizin ortak vazifesi. Tarihimize ve kültürümüze karşı sorumluluğumuz var. Şehrimiz nasıl sanayide ve mobilyada marka olduysa, gastronomide de hak ettiği yere ulaşacaktır."

Gastronomik Tadım Menüsü

Etkinlikte ayrıca şefler tarafından hazırlanan özel tadım menüsü ile davetlilere İnegöl'e özgü tatlar sunuldu. Katılımcılar, tescilli ürünleri tatma fırsatı bularak İnegöl mutfağını daha yakından tanıdı.

Bursa'nın köklü lezzetlerinden "İnegöl piyazı" coğrafi işaretle tescillendi. İnegöl Belediyesinin...

Bursa'nın köklü lezzetlerinden "İnegöl piyazı" coğrafi işaretle tescillendi. İnegöl Belediyesinin girişimleriyle tescillenen İnegöl piyazı düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Düzenlenen tanıtım programında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban (sol 3) ve İnegöl Kaymakamı Eren Arslan (sağ 3) coğrafi işaret tescil belgesini kamuoyu ile paylaştı.

Bursa'nın köklü lezzetlerinden "İnegöl piyazı" coğrafi işaretle tescillendi. İnegöl Belediyesinin...

Bursa'nın köklü lezzetlerinden "İnegöl piyazı" coğrafi işaretle tescillendi. İnegöl Belediyesinin girişimleriyle tescillenen İnegöl piyazı düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Düzenlenen tanıtım programında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban (sol 3) ve İnegöl Kaymakamı Eren Arslan (sağ 3) coğrafi işaret tescil belgesini kamuoyu ile paylaştı.

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