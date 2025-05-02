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İngiliz Gezgin Karl Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya Geçti

Karl Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçerek Asya'dan Avrupa'ya ulaşan tarihi bir yolculuk gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 12:42
İngiliz Gezgin Karl Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya Geçti

İngiliz Gezgin Karl Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya Geçti

İngiliz gezgin Karl Bushby, 26 yıl süren kıtalar arası yürüyüş yolculuğunda önemli bir aşama kaydederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek Avrupa'ya ulaştı. Bushby, bu özel geçişi gerçekleştirmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan izin aldı.

Bugün sabah 10.30'da Anadolu yakasındaki yürüyüşüne başlayan Bushby, yaklaşık 10 dakika içinde Avrupa yakasına geçti. Yürüyüşünü Kuzguncuk Parkı’ndan başlatan gezgini, köprüde bakanlık yetkilileri, Karayolları Genel Müdürlüğü personeli ve emniyet ekipleri karşıladı.

Basına konuşan Bushby, "Çok uzun yolculuktan geldim. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok az insan bu köprüden yürüdü. Bu noktaya geldiğim için çok mutluyum. Türk halkına çok teşekkür ederim, bana çok yardımcı oldular." şeklinde duygularını ifade etti.

Son üç aydır yolda olduğunu belirten gezgin, "Trafikte ortalığı birbirine kattığım için herkesten özür dilerim. Çok şükür kimse ölmedi, ben de hala hayattayım." diyerek yaşadığı maceralarından bahsetti.

Yolculuğu boyunca dünyayı keşfettiğini ve insanların güzellikleri hatırlaması gerektiğini vurgulayan Bushby, "Dünyanın ne kadar güzel olduğunu gördüm. 7/24 haberlerde aktarılan ölüm ve yıkımın dışında dünyamız harika bir yer. Bence insanlar bu gerçeği unutmamalı." ifadelerini kullandı.

Karl Bushby, vizesinin süresi dolduğu için kısa süre içinde uçağıyla Meksika'ya dönecek ve vizesi yenilendiğinde kaldığı noktadan yolculuğuna devam etmeyi planlıyor.

Kıtalar arası yolculuğun yalnızca yürüyerek de yapılabileceğini kanıtlamak amacıyla 26 yıl önce...

Kıtalar arası yolculuğun yalnızca yürüyerek de yapılabileceğini kanıtlamak amacıyla 26 yıl önce Şili'den evine ulaşmak için yola çıkan ve İstanbul'a gelen İngiliz gezgin Karl Bushby, özel izinle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti.

Kıtalar arası yolculuğun yalnızca yürüyerek de yapılabileceğini kanıtlamak amacıyla 26 yıl önce...

Kıtalar arası yolculuğun yalnızca yürüyerek de yapılabileceğini kanıtlamak amacıyla 26 yıl önce Şili'den evine ulaşmak için yola çıkan ve İstanbul'a gelen İngiliz gezgin Karl Bushby, özel izinle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti.

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