İngiltere Başbakanı Starmer'dan Elon Musk'a Sert Yanıt

İngiltere Başbakanı Starmer, Elon Musk'ı Eleştirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, çocuk istismar çetelerini yargılamadığına dair Elon Musk'ın yönelttiği suçlamalara sert bir karşılık verdi. Starmer, Musk'ı "yalan ve yanlış bilgi yaymakla" suçlayarak. bu tür söylemlerin kurbanlarla değil, yalnızca faillerle ilgilendiğini vurguladı.

Hastane Ziyaretinde Açıklamalar

Surrey bölgesindeki bir hastaneyi ziyaret eden Starmer, burada hükümetin sağlık reform planları hakkında açıklamalarda bulundu. Ancak, Musk'ın ortaya attığı iddialar, gündemin önüne geçti.

Musk'ın Suçlamalarına Cevap

Starmer, Elon Musk'ın 2008-2013 yılları arasında başsavcı olarak görev yaptığı dönemle ilgili eleştirilerine yanıt vererek, görev süresi boyunca çocuk istismarıyla ilgili önemli adımlar atıldığını kaydetti. "Beş yıl boyunca bu sorunla doğrudan yüzleştim ve Asya kökenli bir istismar çetesine karşı ilk büyük davayı açtım" diyen Starmer, Musk'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Phillips'e Yönelik Saldırılar

Starmer, ayrıca Musk'ın İçişleri Bakanlığı'nda Koruma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jess Phillips hakkında sarf ettiği "tecavüz soykırımı savunucusu" sözlerine de tepki gösterdi. Phillips'i bir dost olarak gördüğünü belirten Starmer, "Ona saldıranlar kurbanları korumuyor, yalnızca kendi ajandalarını öne çıkarıyorlar" dedi.

Dezenformasyon ve Nefret Söylemi

Başbakan, aşırı sağ söylemler ve nefret dolu mesajların ciddi tehditlere yol açtığını ifade ederek, Musk'ın yorumlarıyla çizgiyi aştığını dile getirdi. Bunun yanı sıra, hükümetin Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS)'ndeki bekleme sürelerini azaltmaya yönelik reform planlarını da sorguladı.

Musk'ın Anketine Yorum Yok

Musk'ın, "ABD'nin İngiliz halkını 'zalim hükümetten' kurtarıp kurtaramayacağına dair yaptığı anket hakkında yorum yapmayacağını belirten Starmer, Musk'ın İngiltere ile ilgili diğer açıklamalarına da aynı şekilde yanıt vermedi.

Elon Musk, son zamanlarda yalnızca Starmer'ı değil, diğer Avrupalı siyasetçileri de hedef alan açıklamalar yapmıştı.