İngiltere Başbakanı Starmer: Güvenlik Garantisi Yoksa Putin Barış Anlaşmasını İhlal Edebilir

İngiltere Başbakanı Starmer Uyardı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna için sağlam güvenlik garantileri olmaması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası barış anlaşmasını ihlal edeceği konusunda uyardı. Starmer, İngiltere'nin ev sahipliğini yaptığı ve Batılı askeri yetkililerin Ukrayna'daki barış anlaşmasının operasyonel askeri aşamalarını tartıştığı toplantının ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

Kapalı Toplantıda Önemli Görüşmeler

Başbakan Starmer, 20'den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen kapalı toplantıda, herhangi bir barış anlaşmasının parçası olarak Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için asker gönderme önerilerinin masaya yatırıldığını belirtti. Starmer, güvenlik düzenlemelerinin, Rusya'nın herhangi bir anlaşmayı ihlal etmesi durumunda bunun ciddi sonuçları olacağını açıkça göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kalıcı Barış İçin Güvenlik Düzenlemeleri

Starmer, İngiltere ve müttefiklerinin, siyasi momentumdan askeri planlamaya geçiş yaptığını ve Rusya-Ukrayna arasında bir anlaşmaya varmadan önce bunu yapmaları gerektiğini vurguladı. Ukrayna'nın müttefiklerinin barış sağlama çabalarının kritik önemine değinen Starmer, "Bu çalışmayı yapmamız çok önemli çünkü arkasında hiçbir şey olmayan bir anlaşmanın Putin tarafından ihlal edileceğinden kesinlikle eminiz. Bunu biliyoruz çünkü geçmişte de oldu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu tehditler göz önüne alındığında, Starmer, güvenlik düzenlemeleri yapılmadan varılacak herhangi bir anlaşmanın kalıcılığına dair şüphelerinin olduğunu da ekledi: "Herhangi bir anlaşma, güvenlik düzenlemeleri yapıldığı takdirde kalıcı olacaktır."