İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ve Macron ile Görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Starmer'ın Zelenskiy ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Trump ve Macron ile yaptığı telefon görüşmeleri “yapıcı” olarak nitelendirildi. Görüşmelerin, “ileriye dönük bir yol bulmaya odaklandığı” belirtildi.

Bu telefon görüşmeleri, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da Trump ile yaşadığı gerginlikten sadece bir gün sonra gerçekleşti.

Zelenskiy, Londra'daki Zirveye Katılacak

Volodimir Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna konulu liderler zirvesine katılmak üzere Londra'da bulunacak. Zirveye çok sayıda Avrupalı liderin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Zelenskiy, İngiltere ziyareti kapsamında Starmer’ın yanı sıra Kral Charles ile de görüşecek. Bu görüşmenin, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşmesi planlanıyor.