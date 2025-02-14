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İngiltere Başbakanı Starmer ve ABD Başkanı Trump’tan Önemli Telefon Görüşmesi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde gelecekteki ziyareti ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:26
İngiltere Başbakanı Starmer ve ABD Başkanı Trump’tan Önemli Telefon Görüşmesi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ilerleyen dönemde yapacağı ABD ziyaretini masaya yatırdı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, 10 Ekim akşamı başkent Londra'daki ofisinde Trump'ın İngiltere Özel Elçisi Mark Burnett ile bir araya gelirken, o sırada Trump ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Açıklamada, Starmer'ın Trump ile görüşmesinde, ileriki dönemdeki ABD ziyaretine dair bilgiler paylaşıldığı belirtilirken, iki liderin ABD-İngiltere ilişkilerinin önemi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Ayrıca, görüşmenin içeriğinde ticaret, teknoloji ve kültürel alanlar gibi alanlarda daha güçlü işbirliği potansiyeline dikkat çekildiği ve bu konularda birlikte çalışma konusunda fikir birliği sağlandığı kaydedildi.

Burnett'in görüşmede İngiltere ile olan kişisel bağlarına değinerek, annesinin 30 yıl önce Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yarı zamanlı garson olarak çalıştığını aktardığı bilgisi de vurgulandı.

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