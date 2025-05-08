İngiltere Büyükelçisi Morris, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı Ziyaret Etti

İngiltere Büyükelçisi Morris'ten Fethiye Çıkarması

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Bu önemli görüşme, turizm sezonu öncesinde gerçekleşti ve bölge için kritik bilgiler paylaşıldı.

Turizm Beklentileri ve Fethiye'nin Önemi

Morris, belediyedeki toplantıda yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık vatandaşlarının yoğun olarak ziyaret ettiği yerleri gezdiklerini belirtti. Fethiye'ye en son geçen yıl geldiğini ve bu süre içerisinde ilçede önemli yatırımlar yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'ye bu yıl yaklaşık 5 milyon İngiliz turistin gelmesinin beklendiği bilgisini veren Morris, bu turistlerden yaklaşık 2 milyonunun Fethiye'yi ziyaret edeceğini vurguladı.

Fethiye'nin Yükselen Değeri

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise görüşmede, ilçedeki güncel çalışmalar ve 2025 turizm sezonu beklentileri hakkında bilgi verdi. Kasım ayındaki Londra turizm fuarına katıldıklarını aktaran Karaca, "Londra'daki görüştüğümüz tüm çevreler, Fethiye'nin yükselen bir değer olduğunu söyledi. Bu durumdan gurur duyuyoruz." diyerek bölgenin tanıtımındaki önemine dikkat çekti.

Karaca, Londra ve Berlin'deki turizm fuarlarının profesyonel bir şekilde hazırlandığını ve bu platformların tanıtım için oldukça uygun olduğunu belirtti. Gelecek yıllarda da bu fuarlara katılımlarının devam edeceğini ifade etti.

Hediyeler ile Anlamlı Ziyaret

Görüşmenin sonunda, Karaca, konuk heyete organik bal, dastar, doğal sabun ve Fethiye’yi tanıtan bir kitabın bulunduğu bir set hediye etti. Bu hediye, Fethiye'nin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris (solda), Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı (sağ 2) ziyaret etti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris (solda), Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı (sağ 2) ziyaret etti.