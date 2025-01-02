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İngiltere'de 166 Milyon Yıl Öncesine Ait 200 Dinozor Ayak İzi Bulundu

İngiltere'de yapılan kazılarda 166 milyon yıl öncesine ait 200 dinozor ayak izi keşfedildi. Araştırmalar Oxford ve Birmingham üniversiteleri tarafından yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:50
İngiltere'de 166 Milyon Yıl Öncesine Ait 200 Dinozor Ayak İzi Bulundu

Oxford ve Birmingham Üniversiteleri, Tarihi Bir Bulguya İmza Attı

İngiltere'deki Oxford ve Birmingham üniversitelerinden araştırmacılar, bir taş ocağında gerçekleştirdikleri kazılarda 166 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen 200 dinozor ayak izi buldular.

Mazozoik Dönem’in İzlendiği Rotalar

Oxford Üniversitesinin yaptığı açıklamada, Oxfordshire bölgesindeki kazı noktalarında dinozor ayak izlerinin bulunduğu 5 rota tespit edildiği bildirildi. Bu izlerin, Mazozoik dönemin ikinci bölümüne yani Orta Jura Dönemine tarihlendiği vurgulandı.

Dinozor Türleri ve Ayak İzi Sayısı

Bulunan ayak izleri arasında, 9 metre uzunluğundaki etçil Megalosaurus ve onun 2 katı büyüklüğünde olduğu düşünülen otçul bir dinozor yer almakta. Bu otçul dinozorun ise, Diplodocus türü ile akraba olan Cetiosaurus cinsine ait olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, kazılarda keşfedilen ayak izlerinin sayısının toplamda 200 olduğu ve bu projeye 100 araştırmacının katıldığı ifade edildi. 1997 yılında ilk defa bu bölgede bulunan dinozor ayak izleri, iki üniversitenin iş birliği ile detaylı araştırmalara tabi tutuluyor.

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