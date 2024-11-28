İngiltere'de Filistin Destekçileri Dışişleri Bakanlığı Önünde Protesto Düzenledi

Filistin Destekçileri Dışişleri Bakanlığı Önünde Gösteri Düzenledi

İngiltere'de Filistin destekçisi gruplar, Dışişleri Bakanlığının girişini kapatmaya yönelik bir protesto düzenleyerek, ülkenin İsrail'e tüm silah satışını durdurmasını istedi.

Göstericiler Arbede Yaşadı

Başkent Londra'da toplanan göstericiler, kol kola girerek bina girişini kapattı. Ellerinde Filistin bayrakları ve "İsrail'i silahlandırmaya son ver" yazılı tişörtler giyen göstericiler, "David Lammy ellerinde kan var", "Soykırımı durdurun" ve "Silah satışını durdurun" sloganları attı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında eylemini sürdüren grup, İngiliz hükümetinin İsrail’e silah satışlarını durdurarak Gazze'deki soykırıma ortak olmamasını talep etti. Aynı zamanda, başka bir Filistin destekçisi grup da İş ve Ticaret Bakanlığı önünde protesto gerçekleştirdi.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Protestonun ardından Dışişleri Bakanlığı önünden toplu yürüyüşe geçen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, göstericilerin etrafını sararak müdahalede bulundu ve en az iki göstericiyi gözaltına aldı.

Protestocular Uluslararası Hukuka Dikkat Çekti

Dışişleri Bakanlığı önündeki gösteriye katılan ve ismini vermek istemeyen protestoculardan Micha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik 1 yılı aşkın süredir devam eden saldırılarda 44 binden fazla Filistinlinin öldüğünü belirterek, "İngiliz hükümetinin uluslararası hukuka aykırı davrandığını düşünüyoruz. Artık yeter diyoruz. Tam silah ambargosu talep ediyoruz" dedi.

Yahudi Aktivistten Kişisel Açıklama

İş ve Ticaret Bakanlığı önündeki protestoya katılan Yahudi aktivist Dan Glass, "Ben bir Yahudiyim ve bu soykırımın Yahudiler adına yapılmasına öfke duyan atalarımın kanını taşıyorum" diyerek duygularını ifade etti. Glass, taleplerinin soykırımın sürmesine katkı sağlayan her bir silahın durdurulması olduğunun altını çizdi.

Silah Satış İzinleri ve Eleştiriler

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail’e silah satışına yönelik verilen 350 lisansın yaklaşık 30'unu askıya alacaklarını belirtmişti. Ancak bu, İsrail’in F-35 savaş jetlerinin kullanımında kritik olan İngiltere menşeli bileşenleri kapsamıyordu.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ise bu kararın İsrail'in güvenliği üzerinde "önemli etkisi olmayacağını" ifade etti. Uluslararası insan hakları örgütleri, İngiltere'nin kısmi silah ambargosu kararını "yetersiz" ve "geç alınmış" bulduklarını belirterek, silah tedarikinin tamamen durdurulmasını talep ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İngiltere'de Filistin destekçisi gruplar, Dışişleri Bakanlığının girişini kapatarak İngiltere'nin İsrail'e tüm silah satışını sonlandırması çağrısında bulundu. Protestonun ardından Dışişleri Bakanlığı önünden yürüyüşe geçen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

İngiltere'de Filistin destekçisi gruplar, Dışişleri Bakanlığının girişini kapatarak İngiltere'nin İsrail'e tüm silah satışını sonlandırması çağrısında bulundu. Protestonun ardından Dışişleri Bakanlığı önünden yürüyüşe geçen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.