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İngiltere'de İsrail'in Gazze Okulu Saldırısına Protesto

İngiltere'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıyı protesto etti ve silah satışlarının durmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:11
İngiltere'de İsrail'in Gazze Okulu Saldırısına Protesto

İngiltere'de İsrail'in Gazze Okulu Saldırısına Protesto

İngiltere'nin başkenti Londra'da, yüzlerce kişi, 10 Ağustos'ta İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıya tepki göstermek için toplandı. Eylemciler, İngiliz hükümetinin İsrail’e silah satışını sona erdirmesini talep etti.

Saldırının Ardından Yükselen Tepkiler

Downing Sokağı’nda toplanan kalabalık, okula sığınan 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği bu saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi. Eylemciler sık sık "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" gibi sloganlar attı.

İngiltere'de Eylemler Devam Edecek

Savaşı Durdur Koalisyonu Başkanı Lindsey German, İngiliz televizyonlarının hala İsrail sözcülerine yer verdiğini eleştirerek, "Politikacılarımızın yaptığı bu açıklamalara ne kadar daha katlanacağız?" dedi. German, İngiltere'de eylemlerin devam edeceğini ve Filistinlilere destek için mücadele edeceklerini vurguladı.

Sendika Temsilcileri de Eyleme Destekte Bulundu

900 binden fazla üyesi bulunan Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşıma İşçileri Sendikası (RMT) Genel Sekreter Yardımcısı Eddie Dempsey ise, "İsrail hapishanelerinde çocuklara karşı işlenen suçları, Batı Şeria'daki cinayetleri ve Orta Doğu'daki savaş riski ile ilgili kaygılarımızı dile getiriyoruz," şeklinde konuştu. Dempsey, hükümete çağrıda bulunarak, "Tatilden dönün ve İsrail'e olan desteğinizi geri çekin," ifadelerini kullandı.

Bu protesto, İngiltere'deki Müslüman karşıtlığına ve artan gerilime de dikkat çekti. Eylemciler, Gazze'deki yaşanan olaylarla ilgili bilinç oluşturmak için mücadele etmeye kararlı olduklarını ifade etti.

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