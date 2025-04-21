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İngiltere'de Katolikler, Papa Franciscus İçin Kiliselere Akın Etti

Papa Franciscus'un ölümü üzerine İngiltere'deki Katolikler, kiliselerde taziye alanları oluşturarak dualar etti.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:01
İngiltere'de Katolikler, Papa Franciscus İçin Kiliselere Akın Etti

İngiltere'de Katoliklerin Duygusal Günü

Papa Franciscus'un vefatı, İngiltere'deki Katolik toplumu derinden etkiledi. Halk, ülke genelindeki kiliselere akın ederek taziye alanlarında toplandı.

Kiliselerde Taziye Alanları Oluşturuldu

Londra'da yaşayan Hristiyanlar, özellikle Katolik Kilisesi'nin İngiltere ve Galler'deki merkezi Westminster Katedrali başta olmak üzere birçok kilisede ışıklar yakarak dua etti. Kiliselerde oluşturulan taziye köşelerinde, Papa'nın fotoğraflarının yanı sıra dualar da yer aldı.

Yarısı İndirilmiş Bayraklar

Westminster Katedrali dışında asılı olan Vatikan bayrağı, bu önemli günde yarıya indirildi. Ayrıca, İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, hükümet binalarındaki Birleşik Krallık bayraklarının da yarına kadar yarıya indirileceğini açıkladı.

Ayinlerde Dualar Edildi

Öğle saatlerinde yapılan ayinlerde Papa Franciscus için dualar okundu. Katolik inancının bu önemli liderinin anısını yaşatmak amacıyla, kiliselerde yoğun bir katılım gözlemlendi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü üzerine halk...

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü üzerine halk kiliselerdeki taziye alanlarına akın etti. Papa Franciscus'un ölümü üzerine ülkedeki Katolik kiliselerinde anı ve taziye alanları oluşturuldu. Londra'da yaşayan Hristiyanlar, Katolik Kilisesi'nin İngiltere ve Galler'deki merkezi Westminster Katedrali başta olmak üzere kiliselerdeki taziye alanlarında Papa için dua ederek mumlar yaktı. Oluşturulan anı ve taziye köşelerine Papa'nın fotoğrafı yerleştirildi, öğle saatlerinde Katolik kiliselerinde yapılan ayinlerde Papa Franciscus için dua edildi. Westminster Katedrali dışında asılı Vatikan bayrağı yarıya indirildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü üzerine halk...

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü üzerine halk kiliselerdeki taziye alanlarına akın etti. Papa Franciscus'un ölümü üzerine ülkedeki Katolik kiliselerinde anı ve taziye alanları oluşturuldu. Londra'da yaşayan Hristiyanlar, Katolik Kilisesi'nin İngiltere ve Galler'deki merkezi Westminster Katedrali başta olmak üzere kiliselerdeki taziye alanlarında Papa için dua ederek mumlar yaktı. Oluşturulan anı ve taziye köşelerine Papa'nın fotoğrafı yerleştirildi, öğle saatlerinde Katolik kiliselerinde yapılan ayinlerde Papa Franciscus için dua edildi. Westminster Katedrali dışında asılı Vatikan bayrağı yarıya indirildi.

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