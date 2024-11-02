İngiltere'de Kemi Badenoch, Muhafazakar Parti Lideri Oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin Yeni Lideri

İngiltere'de 14 yıllık iktidarını temmuz ayında kaybeden Muhafazakar Parti, Rishi Sunak'ın istifası sonrasında yeni liderini seçti. Eski Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, yapılan seçimlerin ardından liderlik koltuğuna oturdu.

Adaylık Süreci ve Seçim Sonuçları

Ekim boyunca gerçekleştirilen seçim turları sonunda, Badenoch, 53 binin üzerinde oy alarak kazanan oldu. İlk iki turda elenen James Cleverly ve Tom Tugendhat sonrasında, Badenoch'un rakibi Robert Jenrick ise 41 bin oyda kaldı.

İlk Açıklamalar ve Teşekkür

Seçimin ardından partililere yönelik yaptığı ilk konuşmasında Badenoch, liderlik pozisyonunun kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti ve eşi Hamish Badenoch ile eski Başbakan Sunak'a teşekkürlerini iletti. Ayrıca, rakiplerine de teşekkür ederek, "Çok fazla fikir ayrılığımız yok. Parti için gelecek yıllarda kilit roller oynayacağınızdan şüphem yok," şeklinde bir açıklama yaptı.

Keir Starmer'dan Tebrik Mesajı

Başbakan Keir Starmer, Badenoch'u tebrik ederek, "İlk kez bir siyahinin Westminster'da yer alan bir partinin lideri olması ülkemiz için gurur verici. Sizinle ve partinizle ülkenin çıkarları için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Tarihe Geçen Liderlik

44 yaşındaki Kemi Badenoch, tam adıyla Olukemi Olufunto Adegoke Badenoch, partinin ilk siyahi lideri olarak tarihe geçti. Ayrıca, Margaret Thatcher, Theresa May ve Liz Truss'tan sonra dördüncü kadın parti lideri olmayı başardı.