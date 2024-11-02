DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.381.759,16 -0,37%

İngiltere'de Kemi Badenoch, Muhafazakar Parti Lideri Oldu

Kemi Badenoch, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olarak tarihe geçti ve partinin ilk siyah lideri oldu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:50
İngiltere'de Kemi Badenoch, Muhafazakar Parti Lideri Oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin Yeni Lideri

İngiltere'de 14 yıllık iktidarını temmuz ayında kaybeden Muhafazakar Parti, Rishi Sunak'ın istifası sonrasında yeni liderini seçti. Eski Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, yapılan seçimlerin ardından liderlik koltuğuna oturdu.

Adaylık Süreci ve Seçim Sonuçları

Ekim boyunca gerçekleştirilen seçim turları sonunda, Badenoch, 53 binin üzerinde oy alarak kazanan oldu. İlk iki turda elenen James Cleverly ve Tom Tugendhat sonrasında, Badenoch'un rakibi Robert Jenrick ise 41 bin oyda kaldı.

İlk Açıklamalar ve Teşekkür

Seçimin ardından partililere yönelik yaptığı ilk konuşmasında Badenoch, liderlik pozisyonunun kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti ve eşi Hamish Badenoch ile eski Başbakan Sunak'a teşekkürlerini iletti. Ayrıca, rakiplerine de teşekkür ederek, "Çok fazla fikir ayrılığımız yok. Parti için gelecek yıllarda kilit roller oynayacağınızdan şüphem yok," şeklinde bir açıklama yaptı.

Keir Starmer'dan Tebrik Mesajı

Başbakan Keir Starmer, Badenoch'u tebrik ederek, "İlk kez bir siyahinin Westminster'da yer alan bir partinin lideri olması ülkemiz için gurur verici. Sizinle ve partinizle ülkenin çıkarları için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Tarihe Geçen Liderlik

44 yaşındaki Kemi Badenoch, tam adıyla Olukemi Olufunto Adegoke Badenoch, partinin ilk siyahi lideri olarak tarihe geçti. Ayrıca, Margaret Thatcher, Theresa May ve Liz Truss'tan sonra dördüncü kadın parti lideri olmayı başardı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de Doğal Gaz Kaçağı Faciası: Doktor Hayatını Kaybetti
2
ABD, Ukrayna'ya 425 Milyon Dolarlık Savunma Yardımı Sağlıyor
3
Bakan Bayraktar, Depremzede Aileyi Ziyaret Etti
4
Ünlü Şeflerden Aşçı Adaylarına Usta-Çırak Modeli Tavsiyesi
5
Belgesiz Ambulans Hizmeti, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
6
Emre Bayır’ın Organları 3 Hastaya Hayat Verecek

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak